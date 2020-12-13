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التجربة السودانية.. إدارة العلاقة الحذرة بين المدنيين والعسكر

جاءت الثورة في السودان بتجربة وصفها البعض بالتجربة الفريدة لتقاسم الحكم بين المدنيين والعسكر، غير أن الأحداث فرضت على تلك العلاقة اختبارات أظهرت مصاعب الشراكة السياسية.