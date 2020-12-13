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الأردن.. شاب يرسم على الكمامات لتشجيع الناس على الوقاية من كورونا

لترغيب وتشجيع الناس باستخدام الكمامات في الأردن بادر الفنان التشكيلي الأردني صالح منصور إلى الرسم على الكمامات.