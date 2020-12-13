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أكثر من نصف السوريين المقيمين في تركيا لا يرغبون في العودة إلى سوريا

خلصت دراسة أجرتها لجنة اللاجئين والاندماج في البرلمان التركي، إلى أن أكثر من نصف السوريين المقيمين في تركيا لا يرغبون في العودة إلى سوريا.