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نشرة الثامنة “نشرتكم” 2020/12/12

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2020/12/12) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان في مقدمتها انشغال المنصات المصرية مع تداعيات قصية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني،