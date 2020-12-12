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17:22
نافذة من واشنطن (2020/12/12)
تابعت ليلى الشيخلي في نافذة من واشنطن (2020/12/12) آخر تطورات المواقف ومآلات المعارك القضائية بشأن نتائج الانتخابات الأميركية، إذ نشر دونالد ترامب سلسلة من التغريدات المتلاحقة على حسابه في تويتر.
12/12/2020
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