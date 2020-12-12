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نافذة من واشنطن-قاضي ولاية ويسكونسن يرفض محاولة ترامب إبطال النتائج

رفض قاض في ولاية ويسكونسن محاولة من حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال نتائج الانتخابات، ورأى قاضٍ في محكمة ويسكونسن أن إعادة فرز الأصوات تمت بشكل صحيح، وأن الرئيس المنتخب جو بايدن فاز بالسباق في الولاية