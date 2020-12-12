البث الحي
02:31

مجلس الشيوخ الأميركي يمرر موازنة وزارة الدفاع لعام 2021

أقر مجلس الشيوخ الأميركي موازنة وزارة الدفاع لعام 2021. وتشمل الموازنة أيضا عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وذلك خلال 30 يوما من دخولها حيز التنفيذ.
12/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مسار إعلامي لأكثر من 30 سنة.. صحفي الجزيرة عمر خشرم في ذمة الله

02:04
(الجزيرة)

التجربة السودانية.. إدارة العلاقة الحذرة بين المدنيين والعسكر

04:08
(الجزيرة)

ترامب: معركتنا بدأت الآن.. ماذا سيفعل بعد رفض دعوى إبطال الانتخابات في 4 ولايات؟

02:34
(الجزيرة)

غوتيريش يدعو لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

02:04
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مسار إعلامي لأكثر من 30 سنة.. صحفي الجزيرة عمر خشرم في ذمة الله

02:04
(الجزيرة)

التجربة السودانية.. إدارة العلاقة الحذرة بين المدنيين والعسكر

04:08
(الجزيرة)

ترامب: معركتنا بدأت الآن.. ماذا سيفعل بعد رفض دعوى إبطال الانتخابات في 4 ولايات؟

02:34
(الجزيرة)

غوتيريش يدعو لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

02:04
المزيد من التقارير الإخبارية

مسار إعلامي لأكثر من 30 سنة.. صحفي الجزيرة عمر خشرم في ذمة الله

(الجزيرة)

التجربة السودانية.. إدارة العلاقة الحذرة بين المدنيين والعسكر

(الجزيرة)

ترامب: معركتنا بدأت الآن.. ماذا سيفعل بعد رفض دعوى إبطال الانتخابات في 4 ولايات؟

(الجزيرة)

غوتيريش يدعو لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أقرّ بتفوقها.. وزير الدفاع البريطاني يوضح مزايا الطائرات المسيرة التركية في المعارك

المسيّرات التركية كان لها دور كبير في قلب موازين القوى في عدد من مناطق الصراع (الأناضول)

المحكمة العليا أجهضت آخر آماله.. ترامب يتمسك برفض نتائج الانتخابات وأنصاره بالشوارع دعما له

مناصرو الرئيس الأميركي ترامب في العاصمة واشنطن خلال مظاهرة دعت إليها حركة "براود بويز" اليمينية (الأناضول)

ماذا يخبئ لمن خذلوه؟.. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف عن "طلبات غريبة" لترامب في أيام حكمه الأخيرة

ترامب قد يفاجئ مسؤولين كبارا في إدارته قبل مغادرته البيت الأبيض (رويترز)

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)