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مجلس الشيوخ الأميركي يمرر موازنة وزارة الدفاع لعام 2021

أقر مجلس الشيوخ الأميركي موازنة وزارة الدفاع لعام 2021. وتشمل الموازنة أيضا عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وذلك خلال 30 يوما من دخولها حيز التنفيذ.