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ماليزيا.. فيروس كورونا فرض تغييرا في سوق العمل وأدى إلى ظهور مهن جديدة

فرضت جائحة كورونا أنماطًا جديدة من الوظائف، وشجعت كثيرين على البحث عن أعمال لم تكن موجودة سابقًا، منها سائق دراجة الأجرة. كما أقرت الحكومة ترخيص هذا النوع من وسائل النقل العام.