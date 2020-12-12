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لبنان.. سيارة "فورمولا 1" صناعة محلية

تمكن المصمم الشاب إبراهيم -بالتعاون مع والده خليل- من صنع أول سيارة في لبنان مطابقة بشكلها وحجمها لسيارات “فورمولا 1”.