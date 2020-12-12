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كيفية عمل لقاح فيروس كورونا

يتسابق العالم من أجل اللقاح الكنز لمحاربة فيروس كورونا، آليات عمل اللقاح معقدة، وكل خطوة اختبار مهمة قبل تطبيقها على الإنسان. نتعرف على كيفية عمل هذه الآلية السحرية.