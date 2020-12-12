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25:05

فوق السلطة 211 – من يعرقل المصالحة؟

تناولت حلقة (2020/12/11) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: المصالحة الخليجية سباق بين الخير والفتنة. العتيبة: كنت أتعشى سرا مع سفير إسرائيل. ماكرون فخور بالسيسي الذي يواجه المقاطعة.
11/12/2020
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