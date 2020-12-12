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فلسطين.. استقبال أعياد الميلاد وسط إجراءات استثنائية بسبب كورونا

تستعد مدينة بيت لحم لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة وسط إجراءات استثنائية بسبب جائحة كورونا. رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، فإن نشاط السياح لم يتوقف، إلا أنه سيتأثر هذا العام بسبب كورونا.