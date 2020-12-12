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عقوبات أوروبية جديدة ضد تركيا سقفها منخفض وأقل من توقعات بعض القادة

اختار القادة الأوروبيون نهجا أقل حدة مما كان يصبو إليه بعضهم تجاه تركيا في القمة الأوروبية التي أنهت أعمالها في بروكسل، فالعقوبات التي خرجت بها القمة لم تضف كثيرا إلى ما كان قائما.