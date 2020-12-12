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تزامنا مع تنفيذ اتفاق الرياض.. قوات الحكومة اليمنية تتهم "الانتقالي" باستهدافها

اتهمت قوات الحكومة اليمنية في أبين مسلحي المجلس الانتقالي باستهداف مواقعها وخرق تطبيق اتفاق الرياض، وهددت بالرد. وذلك بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري للاتفاق.