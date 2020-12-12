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اليمن.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز والمواد الغذائية

ألقت حرب اليمن -التي اندلعت منذ 6 سنوات- بظلالها على حياة الناس؛ فقد اتسعت رقعة معاناتهم لتصل إلى رغيف الخبر، الذي تصاعدت أسعاره بشكل غير مسبوق.