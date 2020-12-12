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النشرة الاقتصادية (2020/12/11)

انخفض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 2%، بعدما قالت مصادر إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على أنقرة. يأتي هذا بعد حديث مصدرين عن أن الرئيس الأميركي وقع على حزمة العقوبات على تركيا.
11/12/2020
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