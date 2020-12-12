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السجن المؤبد لسليم عياش بعد إدانته باغتيال الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما بـ5 مؤبدات على سليم عياش، المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. أُسدل الستار على حقبة كانت المحكمة الخاصة بلبنان عنوانها الأبرز.