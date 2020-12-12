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الخارجية الإثيوبية تنفي مشاركة قوات أجنبية في مهمة إعادة النظام والقانون في إقليم تيغراي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عدم مشاركة قوات أجنبية في مهمة إعادة النظام والقانون في إقليم تيغراي. كما نفى نفيا قاطعا مشاركة أي قوة خارجية في العمليات التي نفذتها القوات الإثيوبية.