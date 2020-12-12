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الحصاد (2020/12/11)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2020/12/11) 3 قضايا: مطالبة ترامب للمحكمة العليا باتباع الدستور. بومبيو يحذر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي. عقوبات أوروبية على تركيا بسبب أزمة شرقي المتوسط.