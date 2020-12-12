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الأردن.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ووفيات في صفوف الفرق الطبية

سجل الأردن خلال الأسابيعِ الأخيرة ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، كما سجلت عشرات الوفيات لأطباء وممرضين أصيبوا بالفيروس خلال عملهم. وتطالب النقابات الطبية بزيادة الكوادر لتخفيف الضغط عليها.