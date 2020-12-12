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إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر لمواجهة جائحة كورونا، ويتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق الشركة المصنعة أرباحا قياسية، في حين يتوقع الخبراء أن تبلغ قيمة سوق اللق