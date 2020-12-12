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ألمانيا تقرر إلغاء الحظر العام على ترحيل اللاجئين السوريين

خلص اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية الـ16 مع وزير الداخلية الفدرالي هورست زيهوفر، إلى إلغاء الحظر العام على ترحيل اللاجئين السورين إلى بلدهم، والبدء بدراسة حالات الترحيل والإبعاد.