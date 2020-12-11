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ما وراء الخبر- هل يتحول الاستنفار الأميركي بالمنطقة لمواجهة مع إيران؟

ناقشت حلقة (2020/12/11) من برنامج “ما وراء الخبر” السيناريوهات المحتملة للاستنفار العسكري الأميركي بالمنطقة، وما إذا كان سيتحول إلى مواجهة عسكرية مع إيران،