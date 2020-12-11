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لم يسمه رئيسا شرعيا.. لغة جديدة من التشكيك لجأ إليها ترامب مع بايدن

في وقت يوسع الرئيس الأميركي من حملة ضغوطه في مسعى لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية ووصفه الرئيس المنتخب جو بايدن برئيس غير شرعي، بات بعض الجمهوريين يلمح إلى احتمال قبوله بفوز بايدن.