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قطاع الزراعة في تشاد غير قادر على سد نقص الغذاء

تشكل الزراعة والرعي النشاط الرئيسي للسكان في تشاد، لكن الزراعة التي تعتمد على العمل اليدوي غير قادرة على سد النقص في الغذاء، ويتم سد فجوة الإنتاج الزراعي عبر المساعدات التي توفرها المنظمات الإنسانية.