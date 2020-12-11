البث الحي
47:58

سيناريوهات.. هل الأزمة الخليجية بطريقها للحل ؟

ساءل برنامج “سيناريوهات”بتاريخ (2020/12/10) عما إذا كانت الأخبار التي ترددتf أكثر من عاصمة خليجية عن قرب انتهاء الأزمة الخليجية تعني بالفعل ان هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 3 سنوات بطريقها للحل. v
10/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هل ينجح البرلمان الليبي في عقد جلسة أخرى؟

27:17
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- ألم يصبح الوضع المعيشي في سوريا كارثيا بكل المقاييس؟

47:58
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/8)

24:05
(الجزيرة)

للقصة بقية- أوقاف مصر المهدرة

49:47
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هل ينجح البرلمان الليبي في عقد جلسة أخرى؟

27:17
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- ألم يصبح الوضع المعيشي في سوريا كارثيا بكل المقاييس؟

47:58
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/8)

24:05
(الجزيرة)

للقصة بقية- أوقاف مصر المهدرة

49:47
المزيد من حوارية

هذه هي المؤشرات الثلاثة التي بتحققها يمكن التنبؤ بانتهاء الأزمة الخليجية

(الجزيرة)

إعلان التحالف عن إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض.. ما الذي تغير؟ وما حل الأزمة اليمنية؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هل ينجح البرلمان الليبي في عقد جلسة أخرى؟

(الجزيرة)

رئيس الصليب الأحمر: ملتزمون بتوصيل لقاح كورونا للمهمشين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

العقوبات.. أردوغان: الدول العقلانية بأوروبا أفسدت المؤامرة والخارجية تقول إن الاتحاد الأوروبي دخل حلقة مفرغة

أردوغان: سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة (الأناضول)

أكثر 10 مرات من حرارة نواة الشمس.. الصين تنجح في تشغيل مفاعلها للاندماج النووي

الجهاز المتطور يولد مجالا مغناطيسيا قويا قادرا على توليد بلازما بحرارة أكثر بحوالي 10 مرات من حرارة نواة الشمس (رويترز)

هذه الفئة يمنع تلقيها لقاح فايزر لفيروس كورونا.. هل أنت منهم؟

مقال بنيويورك تايمز: قرار ترامب حول الصحراء الغربية يهدد باندلاع حرب مفتوحة

نقطة تفتيش كركرات بالصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا (الفرنسية)