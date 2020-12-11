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سيناريوهات.. هل الأزمة الخليجية بطريقها للحل ؟

ساءل برنامج “سيناريوهات”بتاريخ (2020/12/10) عما إذا كانت الأخبار التي ترددتf أكثر من عاصمة خليجية عن قرب انتهاء الأزمة الخليجية تعني بالفعل ان هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 3 سنوات بطريقها للحل. v

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