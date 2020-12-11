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ذكرى أكبر المظاهرات السلمية ضد فكرة الجزائر فرنسية

يصادف اليوم 11 ديسمبر/كانون الأول، ذكرى إحدى أكبر المظاهرات السلمية بالجزائر، والتي اندلعت شراراتها عام 1960، وذلك احتجاجا على زيارة الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول.