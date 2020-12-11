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خبيرة مكياج فلسطينية تستغل مواهبها في تقليد المشاهير

باستخدام ما يُعرف بالمكياج السينمائي، تدخل خبيرة تجميل فلسطينية وسائل التواصل الاجتماعي متقمصة شخصيات مختلفة، وتهدف شهد حوح من هذه التجربة إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب مميز.