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تطريز حقائب وإكسسوارات يدوية للنساء من البلاستيك

هل يمكن لمشروع بسيط أن يحافظ على البيئة وبالوقت نفسه يكون مصدرا للدخل؟ مجموعة من اللاجئات السوريات بلبنان تمكن من تحقيق ذلك، وذلك بعمل مشروع تطريز حقائب وإكسسوارات يدوية للنساء من البلاستيك.
11/12/2020
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