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المحكمة العليا.. قشة ترامب الأخيرة للطعن بنتائج الانتخابات

يتمسك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالقضية التي رفعتها ولاية بنسلفانيا للطعن بملايين الأصوات الانتخابية، وكأنها القشة الأخيرة التي تمنحه الفرصة لنسف نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام م