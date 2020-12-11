56:55

الحصاد 2020/12/10

ناقشت غادة عويس في حصاد (2020/12/10) عدة ملفات، منها التأهب العسكري الأميركي في منطقة الخليج العربي لمواجهة أي تحرك إيراني، وكذلك اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.