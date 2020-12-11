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أطراف الحكم في السودان يتبادلون الاتهامات

تبادل الاتهامات بين العسكر والمدنيين، الذين يشكلون أركان الحكم في السودان، إذ يحاول كل طرف إلقاء اللوم على الآخر في عدم تحقيق أهداف الثورة، وتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.