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أزمات داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني

تفجرت العديد من الأزمات داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني، آخرها استقالة مجلس إدارة النادي نتيجة الأزمة الرياضية والمالية التي تعصف بالنادي الكتالوني العريق.