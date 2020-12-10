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40 ولاية أميركية تقاضي فيسبوك وتطالب بتقسيمه

تقدمت 40 ولاية أميركية بدعوى قضائية ضد شركة فيسبوك العملاقة، بتهمة إساءة استخدام قوانين الاحتكار في المجال الرقمي الذي تسيطر عليه، والإضرار بمصالح المنافسين الصغار.