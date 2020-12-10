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03:25
مشروع قانون فرنسي "لضبط" تسجيل الجمعيات الدينية وبناء دور العبادة
قال رئيس الوزراء الفرنسي إن “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص”. حيث يعرض على البرلمان مشروع قانون يحمل اسم “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية”.
9/12/2020
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