01:27

مزاد إلكتروني غير مسبوق في متحف اللوفر

أطلق متحف اللوفر في باريس وبالتعاون مع دار كريستيز عملية بيع بمزاد علني عبر الإنترنت تحت عنوان مزاد من أجل اللوفر، يقام لأول مرة ويخصص ريعه بالكامل لمشاريع دعم المتحف وتمويل ورش الأستديو.