27:17

ما وراء الخبر- هل ينجح البرلمان الليبي في عقد جلسة أخرى؟

ناقشت حلقة (2020/12/9) من برنامج “ما وراء الخبر” التحديات التي تعترض عمل نواب البرلمان الليبي بعد عقدهم أول جلسة رسمية مكتملة النصاب في غدامس منذ بداية الانقسام السياسي.