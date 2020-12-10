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ما وراء الخبر- هل ينجح البرلمان الليبي في عقد جلسة أخرى؟

ناقشت حلقة (2020/12/9) من برنامج “ما وراء الخبر” التحديات التي تعترض عمل نواب البرلمان الليبي بعد عقدهم أول جلسة رسمية مكتملة النصاب في غدامس منذ بداية الانقسام السياسي.
9/12/2020
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