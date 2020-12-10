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لينا خطيب.. عاشقة لفلسطين وتدعم قضيتها

رغم كل ما تتمع به لينا خطيب، الشابة النرويجية من أصول فلسطينية، من استقرار وحياة هادئة في النرويج، فإن فلسطين وقضيتها لم تغب عنها، ولم تنقطع زياراتها المستمرة إليها، في التقرير تتحدث عن مسيرتها.