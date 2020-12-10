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02:55

قاذفتان أميركيتان تحلقان فوق الخليج

حلّقت قاذفات “بي 52” الأميركية بعيدة المدى لساعتين فوق مياه الخليج، في مهمة قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها اعتيادية، لكن الأجواء التي تحلق بها القاذفات الإستراتيجية هي ما يجعل الحدث مهما.
10/12/2020
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