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روحاني: يمكن العودة للالتزام بالاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستعود إلى جميع الالتزامات التي قطعتها بشأن برنامجها النووي. وكان فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أعلن عن نية الإدارة الأميركية المنتظرة العودة للاتفاق.