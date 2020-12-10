02:44

روحاني يؤكد وجود فرصة دبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن فرصة الدبلوماسية أصبحت متاحة أكثر من أي وقت آخر، وإن العودة للاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات جديدة. يأتي هذا بعد إعلان إدارة بايدن نيتها العودة للاتفاق النووي.