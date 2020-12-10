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رغم تفشي كورونا.. بدء الانتخابات المحلية بإندونيسيا

يتوجه ملايين الإندونيسيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، وقد توقعت منظمات غير حكومية في ظل انتشار كورونا ألا تكون المشاركة مرتفعة بسبب تخوف نسبة من الناخبين من التجمع.