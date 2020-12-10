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02:35

دياب مستغرب من الادعاء الصادر بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب استغرابه للادعاء الصادر بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت. وجاء ذلك بناء على ادعاء المحقق العدلي في الانفجار على دياب و3 وزراء سابقين بتهم الإهمال.
10/12/2020
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