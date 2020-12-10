02:36

خلافات تركيا مع دول أوروبية على طاولة القادة الأوروبيين

يبحث القادة الأوروبيون في قمتهم التي تعقد غدا، وعلى مدى يومين؛ خلافات تركيا مع دول أوروبية، بالإضافة لأزمة شرقي المتوسط بين أنقرة من جهة وأثينا والمؤيدين لها من جهة ثانية، وتلوّح أوروبا بعصا العقوبات.