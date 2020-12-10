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خطاب العاهل الأردني: نرفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف

قال العاهل الأردني إن بلاده ترفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف وإن تحقيق السلام مشروط بحل الدولتين، وكذا إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967.