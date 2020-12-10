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توسيع شبكة الإنترنت بالمتنزهات الوطنية في اليابان

وسعت المتنزهات الوطنية باليابان شبكة الإنترنت مع استمرار جائحة كورونا؛ لجعلها أوسع وأكثر شمولا بالمتنزهات لتحفيز عدد أكبر من الناس لزيارتها، وتمكين الوافدين من العمل صباحا والاستمتاع في الطبيعة مساء.