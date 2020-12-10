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تقنيات وآليات مختلفة.. إليك الطرق التي يعمل بها لقاح فيروس كورونا

يستعد العالم لاستقبال وتوزيع لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا، وتعمل اللقاحات وفق آليات مختلفة لتحفيز جهاز المناعة ضد كورونا، حيث يعتمد لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد على تقنية تسمى الناقل الفيروسي.