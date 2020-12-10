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النائب العام الإيطالي يوجه لـ4 ضباط مصريين تهمة قتل ريجيني

أعلن النائب العام الإيطالي انتهاء التحقيقات في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر عام 2016، بتوجيه تهم القتل العمد والتعذيب والخطف لـ4 ضباط مصريين.