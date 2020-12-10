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02:35
الموصل.. فيلم على نتفليكس يفجّر جدلا واسعا بالعراق
جدل كبير في الأوساط العراقية والشعبية أثاره فيلم “الموصل” الذي أنتجته منصة نتفليكس الرقمية، ويروي قصة مجموعة من القوات الخاصة العراقية (سوات)، لكنه واجه انتقادات عدة من مختصين سينمائيين.
10/12/2020
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