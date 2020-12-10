02:30

المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في زمن كورونا

كشف تقرير للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في ستوكهولم، أنّ ما يقرب من نصف الديمقراطيات في العالم تراجعت عن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية بدعوى مواجهة وباء كورونا.